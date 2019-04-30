TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Esin'in acı günü

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin'in babası Ahmet Esin hayatını kaybetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin'in babası Ahmet Esin hayatını kaybetti. Marmaris'in köklü ailelerinden Esin'lerin en büyüğü, Bülent, Levent ve Suat Esin'in babaları Ahmet Esin hayatını kaybetti. 1935'te doğan ve 1953 Köy Enstitüsü mezunu olan emekli öğretmen Ahmet Esin, bugün Eski Cami'de ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.