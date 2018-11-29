Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin işbirliğiyle LÖSEV'e narenciye gönderildi.

Kültür Edebiyat Kulübü ile Yabancı Diller Kulübünün birlikte yürüttüğü “Turuncuyla Tutun Hayata” adlı toplum hizmeti kapsamında okul öğrencilerinin desteğiyle 144 kilo narenciye toplandı. Toplanan narenciyeler vakfa gönderildi.

Okul müdürü Reşat Yaşar; “Lösemili çocuklar, bağışıklıkları düşük olduğundan çabuk hastalanabiliyorlar. C vitamini deposu olan mandalina ve portakal bölgemizde bol miktarda yetişiyor. Bizler de onlara bu şekilde yardımcı olmak istedik. Amacımız lösemili çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmak ve öğrencilerimize yardımseverlik, paylaşma, empati değerlerini kazandırarak onlarda söz konusu çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Kulüp faaliyetimizde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.