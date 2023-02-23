Tuttukları balıkları açık artırmada satıp, parasını depremzedelere bağışladılar

Açık artırmada balıklardan 233 bin gelir elde edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tarafından Muğla'nın kıyı ilçelerindeki balıkçılarla birlikte depremzedeler için balık mezatı düzenlemeye başladı. Bodrum'da düzenlenen mezata balıkçılar yoğun ilgi gösterdi. Gece balığa çıkan balıkçılar, ağlarını depremzedeler için denize bıraktı. Bereketli geçen avın ardından balıklar mezatta satıldı. Vatandaşlar balıkları değerinin üstünde alarak depremzedelere yardım etti. Kilosu 300 liralık olan balıklar, 5-15 bin lira arasında satıldı. İl Müdürü Saylak'ın bizzat yönettiği mezattan 233 bin lira gelir elde edildi. Muğla'nın diğer ilçelerinde de düzenlenecek olan mezatların ardından elde edilen tüm gelirin AFAD'a bağışlanacağı öğrenildi.

Müdür Saylak, afet bölgesi için yardım mezatı düzenlediğini belirterek, "Yaşadığımız depremin ardından bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçilerimizden birçok bağış aldık ve ilettik. Şimdi de balık mezatı yaparak elde edeceğimiz geliri AFAD'a bağışlayıp bir nebze de olsa depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarmaya çalışacağız" dedi.