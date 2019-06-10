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Tuval üzerine Akrilik boya sergisi

Menteşe Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca görsel sanatlar dersinde yaptığı eserler Sınırsızlık Meydanında sergilendi.


Sergi açılışına Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz katıldı. Sergide, öğrencilerin Görsel Sanatlar dersinde yıl içinde tuval üzerine akrilik boya ile yaptığı çalışmalar sergilendi.


72 eserin yer aldığı tuval üzerine akrilik boya sergisini gezen Başkan Gümüş, her eser sahibi öğrenci ile eser hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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