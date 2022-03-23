Tuzla Sulak Alanı'ndan 2 saate 33 poşet çöp çıktı

Yüzlerce göçmen kuşuna ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nı bir grup çevre gönüllüsü alanda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum - Milas karayolu üzerinde bulunan Boğaziçin Tuzla Sulak Alanı, sosyal medya üzerinden organize olan bir grup çevre gönüllüsü tarafından çevre temizliği yaptı. Flamingolarıyla ünlü 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Boğaziçi Bargilya Tuzla Sulak Alanı'ndaki çevre kirliliğine duyarsız kalmayan gönüllüler sabah saatlerinde alana giderek temizliğe başladı. Eski yağhane binasında bir araya gelen grup, ilk olarak tarihi binanın çevresinde temizlik gerçekleştirdi. Daha sonra Boğaziçi mevkiine giden yolun her iki tarafında çevreye gelişi güzel atılan çöpleri temizleyen grup, yaklaşık 2 saatte 33 poşet çöp topladı.