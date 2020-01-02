TYB'den Muğla'ya ödül

Türkiye'de en fazla üyeye sahip, etkili bir yazar kuruluşu olan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2019 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini kazanan isimleri, Ankara'daki Genel Merkez binasında açıkladı. Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü M. Ali Köseoğlu'nun 2019'un Şubat ayında Çizgi Kitabevi Yayınları arasından çıkan “Menteşe'deki Muğla” kitabı, “2019 Yılı'nın En İyi Şehir Kitabı” seçildi.

İki aylık titiz bir çalışma

TYB Genel Başkanı Arıcan, yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerden oluşan ödül seçici kurulunun kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri yakından takip ederek iki aylık titiz bir çalışmanın sonunda ödül alacak kişi, kurum ve eserlerini belirlediğini belirterek, “Bu çalışmalar sırasında romandan hikâyeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin olduğunu görmekten memnuniyet duyduk” dedi.

Muğla adına sevinçliyim

Kitapta, bir yandan şehre dair duyduğu hikâyeleri, diğer yandan da kendi yaşanmışlıklarını kaleme aldığını kaydeden M. Ali Köseoğlu, “Okuyucu tarafından ilgiyle karşılanan kitabımız, güzel bir ödülle taçlandı. Bu ödülle birlikte, Muğla'nın da isminin anılıyor olması şehrin tanıtımına katkıda bulunacaktır diye ayrıca seviniyorum. Türkiye Yazarlar Birliği'ne, Ödül Seçici Kurulu'na, Çizgi Yayınevi'ne ve tüm okuyucularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

Menteşe'deki Muğla kitabı

Çizgi Kitabevi Yayınlarından “Ne hoş olur güzel ile gezmesi” üst başlığıyla çıkan Menteşe'deki Muğla kitabı, yirmi dokuz ayrı makaleden oluşuyor. Selçuklu Devletinin başşehri Konya ile Selçukluların uç beyliği olan Menteşeoğulları'nın hüküm sürdüğü Muğla arasındaki derin bağlardan yola çıkan kitapta şehir, “Konya'dan Muğla'ya - Selçuklu'dan Menteşe'ye”, “Muğla'yı Yaşamak, Arasta'yı Yaşatmak”, “Arasta'nın Son Ustaları”, “Yağmur Muğla'ya Âşıktır”, “Tarhana Yemeği Olsa da Yesek”, “Kocahan'ın Yerinde Yeller Esmiyor”, “Muğla'nın Bir İyisi Bir Kötüsü” gibi başlıklar altında edebi bir üslupla anlatılıyor.