TYF Atatürk Kupası sona erdi

420 sınıfında 22 ekip ve 470 sınıfında 8 ekipten oluşan 60 sporcu ile Techno 293 sınıfında 98, RS:One sınıfında 12 ve RS:X Rüzgar Sörfü sınıfında 21 olmak üzere toplam 191 sporcu birbirinden heyecanlı yarışlar çıkarırken, kazananlar Yalıkavak Marina'da düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldılar.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, iki hafta boyunca 700'den fazla sporcunun mücadele ettiğini belirtirken, “Sporcularımız yarışlarda çok büyük gayret sarf ettiler. Yalıkavak birbirinden heyecanlı yarışlara sahne oldu. TYF Atatürk Kupası'na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve emek veren ailelerimizi tebrik ediyorum. Yarışların güzel ve adil bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan hakemlerimizi kutluyorum” dedi. Üstüner, yarışta kendilerine destek olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon nezdinde Bodrum Belediyesi'ne, Yalıkavak Yelken Kulübü'ne, Yalıkavak Marina'ya ve federasyonun sponsorlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etti.

420 Genel kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü'nden Tansu Erin Şarlak-Oğuz Er birinciliği elde ederken, Fenerbahçe Doğuş'tan Kerem Erkmen-Berke Gündüz ikinci ve ERA Bodrum Yelken Kulübü'nden Derin Öner-Efe Tuncalı üçüncü oldu. 420 Kız ve 420 U17 Kız kategorilerinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Doğa Demirel-Duru Bayramoğlu birinci sırada, Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Lara Cindaroğlu-Deniz Pala ikinci sırada ve İstanbul Yelken Kulübü'nden Selin Yılmaz-Ece Emine Şener üçüncü sırada yer aldı. 420 U17 Erkek kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü'nden Tansu Erin Şarlak-Oğuz Er birinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Kerem Erkmen-Berke Gündüz ikinci ve İstanbul Yelken Kulübü'nden Umut Kutlu-Oğuz Kutlu üçüncü oldu. 420 Karma kategorisinde A.R.M Urla Yelken Gençlik Spor Kulübü'nden Alçin Subaşı-Ege Çikoğlu birinci olurken Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Berke Erdoğan-Melis Ertürk ikinciliği ve İÇDAŞ Spor Kulübü'nden İda Aynimah Demir-G. İsmet Ulutaş üçüncülüğü elde etti.

470 Genel ve 4770 Genç U23 kategorilerinde A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Rasim Yaşar-Kaan Parlas birinci sırada yer alırken Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Deniz Saltık-Simay Aslan ikinci oldu. 470 Genel kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Deniz Bağcı-Sezai Bora Kütük üçüncü ve 470 Genç U23 kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Dario Ergin-Toprak Şengüller üçüncü oldu.

Techno 293 U13 Kız kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Duru Kutoğlu birinci oldu. İkinci sırayı Megapol Windsurf Yelken Kulübü'nden Ayşe Öztüre alırken aynı kulüpten Alya Kaplan üçüncü sırada yer aldı. Techno 293 U13 Genel kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Sina Elektar birinci, Megapol Windsurf Yelken Kulübü'nden Artun Şenol ikinci ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Bora Okta üçüncü oldu. Techno 293 U15 Kız kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Naz Enis birinciliği elde ederken İÇDAŞ Spor Kulübü'nden Sezer Tuğçe Akyıldız ikinciliği ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Buse Tunç üçüncülüğü elde etti. Techno U15 Genel kategorisinde ise Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Alaz İneler birinci, ERA Bodrum Yelken Kulübü'nden Yalın Zeren ikinci ve Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Efe Enis üçüncü oldu. Techno 293 U17 Kız kategorisinde İÇDAŞ Spor Kulübü'nden Nehir Helvacıoğlu birinci ve Merve Vatan ikinci oldu. Üçüncü sırada ise Megapol Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Alexsandra Louise Schimdt yer aldı. Techno 293 U17 Genel kategorisinde İÇDAŞ Spor Kulübü'nden Miray Şakı birincilik kürsüsüne çıkarken Megapol Windsurf Yelken Kulübü'nden Dora Derinler ikinci ve İÇDAŞ Spor Kulübü'nden Nehir Helvacıoğlu üçüncü oldu.

RS:One Kadın kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Ceyda Talia Alkaç birinci ve Celin Ketelhake ikinci ve Akya Ayberk üçüncü sırayı aldı. RS:One Erkek kategorisinde ise Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Taha Günay Şaşmaz birinci oldu. İkinci Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Ata Önder ikinciliği ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Deniz Şevki Okta üçüncülüğü elde etti.

RS:X Genç Kız kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Melisa Ertekin birinci, Naile Laçin Felek ikinci ve Eda Yavuz üçüncü oldu. RS:X Genç kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Batuhan Arslan birincilik kupasını alırken Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Jeremy Berke Zalma ikinci ve Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Kuzey Öztaş üçüncülüğü ele etti. RS:X 9,5 Erkek kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Onur Cavit Biriz birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden İsa Pamir Saçkan ve üçüncü Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Luis Göktepe oldu. RS:X Genel kategorisinde birinci sırayı ise Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Dilara Uralp aldı. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Batuhan Arslan ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Jeremy Berke Zalma üçüncü oldu.