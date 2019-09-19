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TYF Federasyon Kupası heyecanı

Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası’nda heyecan başladı.

Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası'nda heyecan başladı.


Kupada; Optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, Laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, Laser Radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, Laser Standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu mücadele ediyor.


TYF Federasyon Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, Techno 293, RS:One ve RS:X Rüzgar Sörfü sınıfları denize çıkacak.

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