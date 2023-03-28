Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Muğla'da başladı.

U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 28-30 Mart tarihleri arasında Menteşe Spor Salonunda oynanacak. Şampiyonada Muğla'yı Datça Belediyespor temsil ederken, Antalya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Ege Gelişim Spor Kulübü, Antalya Kepez Belediyespor, Kütahya Ülkü Spor Kulübü, Aydın Söke Basket, Manisa Turgutlu Belediyespor ve Amiraller Spor Kulübü olmak üzere 8 takım mücadele edecek.

30 Mart Perşembe günü sona erecek müsabakalarda dereceye girecek 2 takım, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Şampiyonada mücadele edecek olan başta ilimiz takımı Datça Belediyespor'a ve tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.