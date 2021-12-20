Üç gün sürecek Çam Balı Çalıştayı başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çam Balı Çalıştayı Bodrum'da başlarken, üç gün sürecek çalıştayda yeni üretim modelleri tartışılacak.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, 17 üniversiteden akademisyenler ile arı üretici birlikleri temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çam balı deyince akla Muğla'nın geldiğini ifade ederek “Dünya'da çam balı üretiminin en önemli ülkesi Türkiye. Dünyadaki çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor. Bunun da yüzde 75'inin üretildiği yer yaşadığımız coğrafya Muğla. Son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri, yangınlar, ilimizin en önemli marka değeri olan çam balı üretiminde bizi gün geçtikçe zorlamaya başladı. Gerek rekoltede düşüşler, gerekse de üretim güçlükleri. Geçmişte yüksek verim aldığımız çam ormanlar, yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için aynı verimi elde edememekteyiz" dedi.

"Çam Balı stratejisi oluşturmalıyız"

Yaz aylarında Muğla'da çıkan yangınların da çam balı üretimine olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Saylak, “Bundan sonra arıcılığı desteklemeye devam edeceğiz. Kolonilerin canlı kalması için her türlü desteğe devam edeceğiz. Üretime devam edeceğiz. Burada üniversitelerden aramızda olan akademisyenlerimiz var, firma sahiplerimiz var, yetiştiricilerimiz var, STK başkanlarımız var. Burada 3 gün boyunca oturacağız ve yeni bir yönetim modelini tartışacağız. Bir çam balı stratejisi oluşturmak zorundayız ve bunun yapısını kurmakla yükümlüyüz” diye konuştu.

Artık otellerin stratejisi yöresel ürünler sunmak"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerelde üretip yerelde tüketmenin önemine değinerek “Herkes sağlıklı gıdaya erişmenin önemini anladı. Bu da insanların dokunabildiği, görebildiği ürüne daha çok önem vermesini sağlıyor. Otellerimizde yöremizin zeytinyağı, yöremizin tarımsal üretimi gururla anlatılıyor. Artık otellerin stratejisi yöresel ürünleri sunmak. O yüzden ne üretirsek bunları çok kolay tüketebileceğimizi biliyoruz. Sadece yörenizde ürettiğiniz ürünü yörenizde tüketerek, nakliyeyi, yeni karbon salınımını engelliyorsunuz, trafiği engelliyorsunuz. Yörenizde üretip yörenizde tüketerek dünyanın daha sağlıklı kalmasını sağlıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da çam balının başkenti Muğla'da böyle bir çalıştayı düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Muğla'da tarımla ilgili büyük projelere imza atılmakta. Turizmin başkenti olan Muğlamız tarımın da başkenti. Çilekçilik projesinden endemik bitkilere kadar, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret alan Milas zeytinyağından diğer endemik ürünlerin yanı sıra dünya markası olan çam balına sahip olan ilimizde çam balının üretilmesinin yanı sıra bu baldan üretilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesi noktasında projemiz vardı. Muğla Ticaret Odamız Maybir ile bu projeyi başlattı. Bu apiterapik ürünleri işleme merkezi projemize üniversitemiz, Tekno Park ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımızı dahil ettik. Bir milyonluk hibe bir projeydi, 10 milyonluk bir projeye evrildi. Çam balı sadece bal değil. Sağlık turizminde de kullanabileceğimiz bir ürün. Muğla Araştırma Hastanemizde apiterapik ürünler kullanılarak tedavi amaçlı bir merkez de faaliyete geçti. Bu da bizim için sevindirici bir proje.”

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden çalıştay, 22 Aralık'ta sona erecek.