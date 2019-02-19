Üç işçinin ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti oluşturuldu

İş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cansız bedenleri kaya parçasının altından çıkarılırken, Servet Çapacıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş kazası ile ilgili olarak 3 savcı görevlendirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen üç savcı olay yerinde bekletilirken, soruşturma kapsamında ilk anda maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşturulan bilirkişi oluşturuldu. Bilirkişi heyeti göçük altındaki son işçinin de çıkarılmasının ardından incelemelerini sürdürecek ve olayla ilgili rapor hazırlayarak adli makamlara sunacak.