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Üç kişinin öldüğü maden ocağındaki iş kazasına üç tutuklama

Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.


Öte yandan çalışmaları sürdüren bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecek.

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