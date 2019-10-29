Üç yıllık yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Algı Mahallesinde, 4 yıl önce ilik kanserine yakalanan 34 yaşındaki Zeki Öztürk 3 yıldır tedavi gördüğü Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Üç yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zeki Öztürk, 4 yıl önce bir markette çalıştığı dönemde ilik kanserine yakalandı. İşini bırakmak zorunda kalan Zeki Öztürk ilk olarak Muğla Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Ardından Öztürk'ün tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam etti.

Algı Mahalle Muhtarı Abdulkadir Bulut yaptığı açıklamada, "Zeki Öztürk kardeşimizin ilaç masrafları için Valilik kanalı ile yardım kampanyası başlatmıştık. Kampanya onaylanmıştı. Kardeşimiz 4 yıldır bu amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Çok direndi. Doktorlar hep çok direndiğini söyledi. Hayat dolu, sevimli, ahlaklı bir çocuğumuzdu. Başımız sağolsun, çok üzüldük" dedi.