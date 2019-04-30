Uçak: “1 Mayıs'ta suni değil, emeğin gündemi konuşulsun”

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hak-İş ile birlikte Şanlıurfa'da kutlayacaklarını belirterek, “Emeğin sesini Urfa'dan yükselteceğiz, tüm emek kesiminin talep ve beklentilerini yüksek sesle haykıracağız” dedi.

Dünyadaki adaletsizliğe de dikkat çeken Uçak, kıt kaynaklar teorisinin bir aldatmaca olduğunu söyledi. "Eğer adil bir dünya kurulursa, kaynaklar hepimize yeter" diye Uçak, “Bizce 1 Mayısların ana gündemi bu olmalı. Gerçek sendikal gündem her geçen gün dünyamızı kaosa sürükleyen emperyalizmin temelindeki teorileri sorgulamak ve son 40 yıldır denklem dışına itilen emek ve paylaşım sorunlarını merkeze almaktır" ifadelerini kullandı.

Bütün meydanları 1 Mayıs alanı olarak gördüklerini belirten Uçak, “1 Mayıs'ın anarşi ile vandalizm ile yan yana gelmesinden rahatsız olan emek örgütleri olarak 1 Mayıs'ın emek, talep ve hak boyutunun ön plana çıkması kamuoyu ile buluşturulması ve 1 Mayıs'ın pozitif yanıyla hatırlanması için Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kutluyor ve Taksim dayatmasının doğru olmadığı mesajını veriyoruz. Bütün meydanları 1 Mayıs meydanı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hak-İş ile daha önce yapılan 1 Mayıs kutlamalarını da hatırlatan Uçak, “Hak-İş ile beraber daha önce Konya'da ortak bir program gerçekleştirdik. Ardından Hak-İş de biz de Anadolu'nun farklı illerinde farklı meydanlarında 1 Mayıs'ı kutladık. İstiyoruz ki Anadolu'nun birçok yerinde 1 Mayıs heyecanı hissedilsin emekçiler bir araya gelsin, yetkililere tekliflerimizi sunma noktasında gücümüzü gösterdiğimiz bir gün olsun. 1 Mayıs geldiğinde kimsenin korkmadığı, sokağa çıkmayalım olaylar olur zarar gelmesin denmeyecek 1 Mayıslar olsun istiyoruz” dedi.

Hak-İş ve Memur-Sen'in 1 Mayıs kutlamalarının kavga etmek yerine barışçıl bir ortamda geçirilmesi için büyük bir çaba gösterdiğini belirten Uçak, her yıl Anadolu'nun bir ilinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirilmesi kararına uygun olarak bu yıl 1 Mayıs'ı Şanlıurfa'da gerçekleştireceğini ifade etti.