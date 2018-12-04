Uçak, Eğitim Bir-Sen ‘13'üncü Türkiye Buluşması'na katıldı

Eğitim Bir-Sen ‘13'üncü Türkiye Buluşması' Antalya'da gerçekleştirildi. Buluşmaya Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şube yönetimleri ve ilçe temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen çınarının gövdesinin ürettiği gölgenin, dallarının ürettiği rüzgârın sadece Anadolu'ya değil, bütün dünyaya ve insanlığa güven ve umut verdiğini, ufku yükselttiğini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Şube yönetimleri ve ilçe temsilcilerinin katıldığı 13'üncü Türkiye Buluşması kapsamında eğitim ve sekretarya toplantıları gerçekleştirildi. Eğitim gündemine, sendikal çalışmalara, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı, önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan çalışmalarla ilgili istişarelerin edildiği teşkilat eğitim toplantılarında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, vizyon belgelerinde açıkladıkları ‘işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun' her aşamasında mesafe katederek sendikal yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkanlar Kurulunda konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi raporumuzda ifade ettiğimiz üzere, okul yöneticiliğinin profesyonel uzmanlık alanı, bir kariyer basamağı olarak yapılandırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerimizin 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer bulması memnuniyet vericidir. Okul yöneticiliğinin bir kadro unvanı olarak yapılandırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi süreci ivedilikle sonuçlandırılmalı; kurumsal bilgi birikimi ve tecrübenin değerlendirilmesi noktasında kazanılmış haklar korunmalıdır. 3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir an evvel yerine getirilmeli; kadro ve unvan bazlı değil, memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ek gösterge artışını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır” dedi.