Uçak, Eğitim Bir-Sen ‘14'üncü Türkiye Buluşması'na katıldı

Eğitim-Bir-Sen ‘14'üncü Türkiye Buluşması' Ankara'da gerçekleştirildi. Buluşmaya Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri katıldı.

Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı 46'ncı Başkanlar Kurulu toplantısında, önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkanlar Kurulunda konuşan Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Toplu sözleşme sürecinin eğitim çalışanlarına doğru şekilde anlatılması gerekiyor. Yanlış algı oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Memur için ne alırız değil, tüm hizmet kollarında yetkili sendika ve konfederasyon olan Memur-Sen'e ne kaybettiririz düşüncesinde olanların gerçek yüzlerinin kamu çalışanlarının görmesi için çalışmamızı hızlandırarak kamu çalışanlarının gerçeği görmesi için doğru bilgilerle süreci anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

46. Başkanlar Kurulu toplantısında Sendikanın 27'inci yılında Türkiye geneli 433 bin 787 üyeye ulaşmasında Muğla Şubesinin göstermiş olduğu başarıdan dolayı Genel Başkan Ali Yalçın tarafından Şube adına Başkan Önder Uçak'a başarı plaketi verildi. Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve hazır da bulunan heyet Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinin kadim bakırcılık sanatı ile nakış nakış işlenen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen logolarını Genel Başkan Ali Yalçın'a makamında verdi.