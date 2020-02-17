Uçak, Eğitim Bir-Sen 15. Türkiye Buluşmasına katıldı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen'in ‘15. Türkiye Buluşması' toplantısı Antalya'da Genel Başkan Ali Yalçın'ın katılımı ile yapıldı. Toplantıya Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Buluşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak, “Özgürlükleri artırmanın, adaleti hâkim kılmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. Biz, makamdan ve masadan değil, alın teri dökülen mekândan ve emekçilerin bulunduğu sahadan sendikacılık yapıyoruz. Bizi diri tutan itirazlarımız, muhalif damarımız, mücadele azmimizdir. Bizi değerli kılan, mücadele ruhuyla kazandırdıklarımız, hakkı ve hakikati haykırmamızdır” dedi.

Yerimiz zirve, yönümüz ufuk, yolumuz yeni umutlardır” dedi.

Başkan Uçak buluşmanın; iyiliğe, doğruluğa ve adalete çağıranların, sendikası için ter akıtanların, adanmışların, sendikal aklı sendikal ahlakla buluşturanların, emeği, ekmeği aziz bilenlerin, özlük ve özgürlük mücadelesi verenlerin buluşması olduğunu ifade ederek, “15'inci Türkiye buluşmamızda, aynı zamanda 28. kuruluş yılımızı da idrak ediyoruz. 14 Şubat 1992'de başlayan soylu mücadelede 28 yılı geride bıraktık. 28 yıl önce merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının attıkları adım, bugün yerelden evrensele küresel bir yürüyüşe dönüştü. 28 yıllık mücadele, emek tarihinde 28 yıllık özne demek. Türkiye 28 yıl önce, akademik hizmet sendikacılığıyla, çözüm, insan, adalet temelli değer sendikacılığıyla tanıştı. Türkiye 28 yıl önce, insanı, emeği ve üyelerini ideolojik çatışmaların nesnesi gören sendikal zihniyetin tekelinden kurtuldu. Bir milyonu aşkın eğitim camiasının cüssesi kadar sorunları, beklentileri, itirazları, umutları da büyüktür. Eğitim Bir-Sen olarak, cüssemiz kadar yükümüz ve yükümlülüğümüz de büyüktür” dedi.