Uçak; “Eğitimdeki başarıyı itibarsızlaştırma operasyonu var”

Daha önce de sendikaya yönelik gerçek dışı haberlerin bir kısım tetikçiler tarafından internet sitelerine servis edildiğinin altını çizen Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak, “Son zamanlarda ilimizde haysiyet cellatlığı diyebileceğimiz bir furya devam ediyor. Biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bazı internet siteleri üzerinden tetikçilik yapan besleme kişiler eliyle kimi zaman bir siyasetçiyi, kimi zaman bir STK temsilcisini, kimi zaman da bir bürokratı hedef alarak karanlık emellerine ulaşmaya çalışan güruh şimdi de eğitim camiasını hedef almış gözüküyor. Bir haber sitesi üzerinden, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarını hedef alan spekülatif haberlerle, çalışma barışı zedelenmek, başarısızlık havası oluşturulmak isteniyor” dedi.

“Eğitim üzerinden çıkar hesapları yapılıyor”

Uçak, bu tür spekülatif haberlerin ne Muğla'ya, ne de Muğla Milli Eğitim camiasına bir katkı sağlamayacağını, son yıllarda artan eğitimdeki başarıyı gölgelemek adına beyhude girişimler olduğunu söyledi. Uçak, “Sendikamızla ilgili spekülatif haberlerin yapıldığı süreçte, farklı niyetlerle sistematik ve planlı bir şekilde yapılan haberlerin eğitime ve Muğla'ya hiçbir katkı sağlamayacağını, bunun yanı sıra kurumlar arası eşgüdüme, iletişime ve çalışma barışına zarar vereceğini ifade etmiştik ve bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğünü hedef alan haberlerde de ifademizi tekrar ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında yapılan haberleri incelediğimizde, haberlerin maksadının, eğitime katkı sağlamaktan ziyade, bir grup tarafından, kendi hesapları ve çıkarları doğrultusunda, eğitim üzerinden, gerekirse eğitime zarar vermekten imtina dahi edilmeden yapılmış olduğu görülüyor. Oysa sorunları çözme niyetinde olanlar bilir ki hata varsa söylemek beis değil, başarısızlık varsa elbette ifade edilir,ancak derdi ne eğitim ne şehre hizmet olmayan sadece kendi küçük dünyalarının menfaatlerini düşünen bir zümre, kimi engel görse onu hedef alıyor” dedi.

“Başarıyı hazmedemiyorlar”

Muğla eğitiminde son yıllarda yükselen başarı grafiğini hazmedemeyenlerin bulunduğunu söyleyen Uçak, “Muğla eğitimine baktığımızda, son yıllarda gayretli bir çalışma olduğu, istatistiklere yansıyan ve herkesin takdir ettiği başarıların alınmaya başladığı açıkça görülmektedir. Muğla eğitiminin zirvelere çıkması için mücadele edilmesi gerekirken, son günlerde gündemden düşmeyen bu spekülatif haberler, eğitim çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu bozacağına inananlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Eğitime ve eğitimciye zarar vermemek adına, Muğlada eğitim sürecinin baltalanmaması ve hakkettiği zirveye ulaşması adına, eğitime darbe vurmaya yönelik bu haberlere bir son verilmesi gerektiğini belirtiyor, ortada bir haksızlık bir mağduriyet varsa ve niyet de halis ise bu şekilde çözümlenemeyeceğini ifade ediyoruz” dedi.