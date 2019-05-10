Uçak: “Engellilerin sorunları sürekli gündemde kalmalı”

Uçak yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarının sadece bir hafta değil sürekli gündem olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz.

Tam da bu noktada Ağustos ayında 5.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde engelli kamu çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak ve verimini artırmak için taleplerimiz var.

Bu talepleri şöyle sıralayabiliriz: Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirmelidir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave derece verilmesi emekli olacak olan engelliler için çok önemlidir.

Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85'inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması,

Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması,

Görevde Yükselme sınavında başarılı olan engelli personel istediği yere atanması,

Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaması,.

Eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş hakkının biz engellilere de sağlanması, (Örnek 27.3.2018/30373 sayılı resmi gazete mükerrer sayısında yürürlüğe giren 7103 sayılı “Vergi kanunları ile bazı KHK'de değişiklik yapılmış olup (SHÇEK) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda eğitim görüp nmemur olarak atananlara yönelik bir defaya mahsus eğitim aldığı unvana sınavsız geçiş hakkının verilmesi)

Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alması,

Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için %3 kontenjan uygulanır. Engelliler ve refakatçileri hac ve umre ziyaretlerinden %50 indirimli yararlanması,

Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya memur kadrolarına atanması, (Örnek Adalet Bakanlığı-Mübaşirlere tanınan hak)

Parasız yatılı bursluluk kontenjan engelli kamu görevlisi çocuklarına da uygulanması gibi hususların sonuç bulması için elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğimiz bilinmelidir.

Ortapedik engellinin kullandığı yürüme protezinin ve banyo protezinin (lüx kapsamında değerlendirilmeden) ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanması, sınırlandırılmaması,

Otizmli çocuklara ve erişkinlere hayatlarının-yaşamlarının tüm kademelerinde özellikle uygulamada yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek için destek verilmesi, (Eğitim gördükleri okullarda ayrı alanların sağlanması, antrenörlerinin çoğaltılması, müzik ve spor aletleri ile daha çok temas sağlamaları, yüzme imkanının sağlanması, sosyal hayata entegre olabilmeleri için alış veriş, banka, cafe'de, avm lerde vb ortamlarda uygulama eğitimleri verilmesi, çeşitli faaliyet alanlarının oluşturulması gibi çalışmaların yapılması.

Memur-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü ve kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz.

Engelliler Haftası'nın, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını dilerken tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz."