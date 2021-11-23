Uçak: “Gelecek için eğitim, eğitim için öğretmen vazgeçilmezdir”

Uçak açıklamasında, “Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez. Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediği, pandemi döneminde bir kez daha tecrübe edilmiştir. Sanalın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür. Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye'nin gelecek vizyonu ve hedeflerine yakışır içerikte düzenlenmelidir.

24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, anlama günü olmalıdır” dedi.