Uçak güven tazeledi

Menteşe Öğretmenevinde yapılan 7'inci olağan kongreye Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, medeniyet değerleri ve içinde bulunulan toplumsal gerçeklikten hareketle güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılan bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi. Uçak, “Bu büyük ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen, milletin istikbali ve Allah'ın rızasından başka bir şey gözetmeyen azimli, sabırlı, vefakâr ve fedakâr dostlarımızdan Allah razı olsun. 17 Kasım 2018 delegelerimizin tam desteğiyle güvenoyu aldık ve bugünlere eriştik. İstikrar sürsün, tecrübe ve kazanımlar devam etsin diye güven tazelemek için 7. olağan genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Vakit birlik ve kenetlenme vakti. Vakit yeni ufuklara ve hedeflere koşma vaktidir. Hep beraber sendikamızı daha iyi noktalara eriştirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Sendikacılığımızı iyilikleri artırmanın ve kötülükleri engellemenin izdüşümü olarak yapmaya devam edeceğiz. Üyemizin ve ülkemizin menfaatini birlikte düşünerek özlük ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünden bugüne, bugünden yarına bu kutlu mücadeleyi omuzlayanlara vefa gösteriyoruz. Bu sendikanın kuruluşunda dua var, bereket var. Mehmet Akif İnan ve sendika kurucularımız çok sıkıntılar çekti. Sendikamızın yarınları için çok önemli olan bu genel kurulda olmak, hem ayrıcalık, hem de sorumluluktur. Bu vesileyle bu ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen dostlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Olağan kongrede Şube Başkanlığına Önder Uçak, Şube Sekreterliğine Turgay Kaçar, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Orçun Keskin, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Soner Yılmaz, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Mehmet Behzat Ekici, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Türker Arı ve Eğitim-Sosyal İşlerde Sorumlu Başkan Yardımcılığına da Nuri Can seçildi.