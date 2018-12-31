Uçak, “Meslek kanunu öğretmene destek kanunu olmalıdır”

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimi, ‘2013 Eğitim vizyonu' kap samında öğretmenlik meslek kanunu çalışmaları yapıldığını dikkat çekti.

Uçak yapılan çalışmada meslek kanununun öğretmene destek kanunu olması gerektiğini ifade ederek, “Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette zirveye ulaşması; bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması bir hayal ve imkânsız hedef hükmündedir. Biz öğretmeni, şuur sermayesini artırmaya, bilgi haznesini büyütmeye, idrak zeminini güçlendirmeye, olaya ya da olguya dair hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi için hem gerek, hem de yeter şart hükmündedir. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır” dedi.

“Kanun, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate almalıdır”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütüleceği' bir eylem adımı olarak yer aldığını belirten Uçak, “2023 Eğitim Vizyonu Takvimi çerçevesinde de 2018 yılı içinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlık ve tasarım çalışmalarının, 2019 yılı için içinde ise geliştirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağı kararlaştırılmıştır. Eğitim Bir-Sen olarak, söz konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir meslek kanunundan beklentiler ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içermesi gereken unsurlara ilişkin bir çalışma yaptık. Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir” dedi.