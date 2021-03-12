Uçak: “Millî mutabakat metnimiz 100 yaşında”

Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak açıklama yaptı.

Uçak, emperyalist devletlerin güç birliği hâlinde yok etmek istedikleri Türk milletinin, istiklali için verdiği kurtuluş mücadelesinin amacını, ilkelerini, ruhunu ve felsefesini yansıtan İstiklal Marşı'nın TBMM'de ‘Millî marş' olarak kabul edilişinin 100'üncü yılı olduğunu açıkladı. Uçak, “İstiklal Marşımızın yüzüncü yılının TBMM tarafından ‘İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edilmesi anlamlı bir karar olmuştur. İstiklal Marşımız, zalimlere karşı imanla direnmenin, düşmana hak ettiği dersi vermenin, millet olarak tarihimize, değerlerimize sahip çıkma destanının en güzel ifadesidir. Her safhası ayrı bir kahramanlık olan İstiklal Harbi'nin milletimiz açısından en derin duygularını, kimliğini, tarihe nam salmış karakterini coşkulu bir dille ortaya koyan bir manifestodur. İstiklal Marşımız, yüzyıldır ay-yıldızlı bayrakla dalgalanan bir özgürlük ve onur duygusunun sesi, sözü ve formudur. Milletimizin tarih karşısındaki hissiyatını, değerlerine sahip çıkarken ortaya koyduğu kolektif şuurunu ifade etmesi ve ateşlemesi bakımından ölümsüz bir metindir. İstiklalimiz için bir marş yazmak demek, iman için, onur için, gelecek nesiller için ateş denizinden geçmek; gelecek için bugünümüzü ve canımızı feda etmeyi göze almaktır. Emperyalizmin ülkemize 15 Temmuz gecesi yaptığı alçak kalkışmaya karşı millet olarak direnişimizle, hür irademizle, bağımsız ve onurlu bir şekilde verdiğimiz ders, bunun böyle olduğunun en son göstergesidir. Eğitim Bir-Sen olarak, Asım'ın Nesli'ne yaraşır bir ahlak, azim ve iradeyle, İstiklal Marşımızı bütün gerçekliğiyle yüzyıllar boyunca yaşayacak, gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize ödev bileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Harbimizi en veciz hâliyle bize İstiklal Marşı olarak armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u, Millî Mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.