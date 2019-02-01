Uçak: Motif Kart ile üyelerimizin yanındayız

Bu kapsamda faaliyetleri arasında bankacılık da bulunan PTT ile iş birliğine giden Memur-Sen Konfederasyonu, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkân verecek ‘Motif Kart'ı hayata geçirdi.

Memur-Sen üyelerine yeni bir hizmet olarak sunulan kart ile ilgili bilgi veren Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, “Motif Kart Mehmet Akif İnan Vakfına (MAİV) ait indirimli alış veriş imkânı sunan bir proje ürünüdür. Motif Kart üye işyerleri üzerinden yapılacak alışverişlerde kart sahibine indirim ve avantaj tanımlamak üzere geliştirildi. Kullanıcıların üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde hem indirim hakkı kazanabilecekleri, hem de daha sonraki alışverişlerde kullanmak üzere para puan biriktirebilecekleri özellikte tasarlandı. Tamamen son kullanıcıya yönelik fayda ve hizmet üretmeyi amaçlayan kart, temel gıdadan, tekstile; akaryakıttan, temel hizmet ürünlerine varan çok geniş bir yelpazede Türkiye'nin tamamında avantajlı kılacak üye işyerleri ile hizmet verecektir. Aynı zamanda internet alışverişlerinde de Motif Kart sahipleri, kapsama dahil olan üye işyerlerinin internet satışlarından da aynı haklarda ve avantaj kapsamında yararlanacaklardır. Uygulama ilk olarak Ankara'da hayata geçirildi. Kartların üyelerimize internet sitemiz üzerinden, ilgili şubelerimizden ve sendikamız aracılığı ile başvuru yapılarak dağıtımına başlandı” dedi.