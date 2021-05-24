Uçak: “Muğla'da Milli Eğitim'de yetkimiz devam ediyor”

İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde son 5 yılda yetkili olan sendika Eğitim Bir-Sen, 6'ncı kez üst üste 3 bin 573 sayısı ile yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Muğla Milli Eğitim'de eğitimcilerin tercihi bir kez daha Eğitim Bir-Sen oldu. 3 bin 573 üyemize, sendikamızı okullarda, kurumlarda eğitim çalışanlarımıza anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden Eğitim Bir-Sen'e, emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.