Uçak: “Öğretmenler ruhumuzun işçisi, geleceğimizin mimarlarıdır”

Uçak yayımladığı mesajında, “Eğitim, hayatta başarılı olmanın; öğretmen ise eğitimde başarıyı yakalamanın temel unsurudur. Merkezinden öğretmeni çıkaran eğitim sistemleri ile başarılı olmanın imkânı yoktur. İncelik, anlayış, sevgi, fedakârlık, sabır gerektiren öğretmenlik, ülkemiz ve milletimiz için sadece önemli değil, iddialarımız için de hayati ölçüde değerli bir meslek ve sanattır. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihin dünyalarını şekillendirmek gibi kıymetli olduğu kadar mesuliyet gerektiren ağır, ince bir sanatı icra etmektedir” dedi.

Öğrencilerin hayata adım attıkları ilk evrede, bilgi, düşünce, eleştirme, anlayış temelleri atan öğretmenler olduğunu belirten Uçak, ” Çoğumuzun rol modeli öğretmenlerimiz olmuştur. Hiç kuşku yok ki, millî ve manevi değerlerine bağlı, erdemli nesiller, idealist öğretmenler elinde yetişecektir. Fiziki imkânlar açısından her geçen yıl daha iyiye gidilirken, aynı hamlelerin eğitimin felsefi arka planında, hedeflenen kazanımların millî ve manevi değerlere uyumluluğunda ve öğretim programlarında da yapılması gerekmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu, bu yönden ümit verici açılımlar içermektedir. Yeni ve olması gereken anlayışa geçmeyi programlayan güçlü bir iradenin olduğu bu dönemde, mesleğin itibarı daha da artırılmalıdır. Bunun yanı sıra, şiddetten kaynaklanan, can almaya kadar varan meşum olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı önlemler ivedilikle alınmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlik, öğretmen açığı, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sıkıntılar, öğretmene şiddet, erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu ve benzeri sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulunuyoruz. Öğretmenlerin gönülden katılacakları, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle, tüm öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana çıktığı, sorunlarının çözüldüğü günlere ulaşmayı diliyoruz” dedi.