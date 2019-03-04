Uçak: “Örgütlü mücadelemiz ile kazandık, kazandırdık”

Uçak, dava ruhu olan ve istikametini yitirmeyen bir teşkilat olduklarının altını çizdi.

“Dava ruhu olan bir teşkilat”

Sendika seçim sürecini tamamladıklarını ifade eden Başkan Uçak, “Bundan sonra önümüzde vizyon belgesinde ifade ettiğimiz, altını özenle çizdiğimiz bir hedef skalası var. Geçen dönem ortaya koyduğumuz hedeflerin üstüne çıkarak, vizyon belgesinde yazanlardan belki de daha önemli faaliyetlere imza attık. Dava ruhu olan, başladığı noktadan bugüne kadar çizgisinden sapmayan, istikametini yitirmeyen bir teşkilatız. Bu istikameti aynen sürdüreceğiz” dedi.

“Örgütlü gücümüzle kazandık, kazandırdık”

Amaca ancak örgütlü mücadeleyle ulaşıldığını kaydeden Uçak, “Başörtüsü yasağının, katsayı engelinin, kesintisiz sekiz yıllık temel eğitim dayatmasının kaldırılması gibi birçok antidemokratik uygulamaya son verilmesi, eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarından müfredata kadar yapılan iyileştirmelerde Eğitim Bir-Sen'in emeği, imzası, katkısı vardır. Tarihî kazanımlarla taçlandırarak ulaştığımız bugünkü nokta, inanç, duygu ve gönül birliğiyle, birlikte yürüttüğümüz kararlı mücadelenin sonucudur ama hak ederek, ter akıtarak, birbirimize tutunarak geldiğimiz bu noktayı hiçbir zaman yeterli görmedik, görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılım göstererek hassasiyet gösteren teşkilatımızın daha da güçlenmesi için ter akıtan başkanlara teşekkür eden Önder Uçak, erdemin, her yerde her zaman insana mana ve onur kazandıran aslî bir değer olduğunun altını çizdi.