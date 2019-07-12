Uçak, “Srebrenitsa katliamını untturmayacağız”

Uçak yaptığı açıklamada, “11 Temmuz 1995'te, bulduğu her fırsatta insan hakları ve demokrasiden söz eden Avrupa'nın göbeğinde ve bütün insanlığın gözü önünde Srebrenitsa'da, tarihte eşi az görülecek bir vahşetle binlerce Boşnak katledildi. Savunmasız insanların birbirine karışmış cesetleri, aradan geçen bunca zamana rağmen bugün bile toprak altından çıkarılıp defnedilmektedir. Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve 600 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenitsa'ya sığınmıştır. Ancak ne acıdır ki, BM Sırp katillerin tehdit, şantaj ve saldırıları karşısında taahhütlerini ve beklentileri karşılayamamış, Sırp taciz ve tecavüzlerini önleyememiştir. Srebrenitsa'da şerefi, onuru, namusu, saygınlığıyla insanlık katledilmiştir. Dahası, ötekine hayat hakkı tanımayan Batı bağnazlığının insanlık ve medeniyet değerlerinden nasipsiz olduğu bir kez daha anlaşılmıştır” dedi.

“Hiçbir katliamı unutmayacağız”

Eğitim-Bir-Sen olarak, hiçbir insanlık katliamını unutmayacaklarını belirten Uçak, “Biz de başta Srebrenitsa olmak üzere, hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insanlığın adalet arayışını her ortamda destekledik, desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceği” dedi.