Uçak; “Ülkemiz ve üyemiz için daha çok sorumluluk almalıyız”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve beraberindeki heyet Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın yanı sıra Atatürk İlkokulu ve Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğretmenleri ve çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Uçak, canla başla çalışmaya, kazanım üretmeye, sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamaya, çözüme katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Uçak, “Her zaman milletten, milli iradeden yana olduk. Güçlü Türkiye'yi temin etmenin katılımcı, demokratik zemini tahkim etmekten, ‘Yeniden Büyük Türkiye'yi temin etmenin ise medeniyet değerlerimizi takip etmekten geçtiğini biliyoruz. Üyemiz, eğitim çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz, milletimiz, ülkemiz ve yerküre için ortaya irade koyuyoruz” dedi.

Sözleşmeli, ücretli, vekil gibi kamudaki kadrosuz istihdam türlerinin son bulması, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması, 3600 ek gösterge vaadinin bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak biçimde yerine getirilmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Uçak, “Ücretli öğretmenlik garabeti, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, öğretmene yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme yapılmaması, öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, üniversite yönetimlerinin özlük haklarında sergilediği keyfîlik, MEB unvan değişikliği sınavının duyurusunun yapılmamış olması, idari personelin görevde yükselme ve üniversitelerarası merkezi yer değiştirme taleplerinin karşılıksız bırakılması, sözleşmeli olarak görev yapan 4/B'li personelin kadroya geçirilmemiş olmasına bağlı olarak özlük haklarındaki adaletsizlik, şeflerimizin, memurlarımızın ve hizmetlilerimizin haklarında iyileştirmelerin yapılmamış olması gibi konularda beklentileri karşılayacak adımlar bir an evvel atılmalıdır” şeklinde konuştu.