Uçak; “Yeni ufuklara yolculuğumuz başladı”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, sendikanın Ankara Kzılcaham'da yapılan ve Ali Yalçın'ın tekrar genel başkanlığa seçildiği 6. olağan kongresine katıldı. Kongreye, Şube Başkanı Önder Uçak ile birlikte Şube Yönetimi, Kadınlar Komisyonu Başkanı ve üst kurul delegeleri katıldı.

Aynı zamanda Memur-Sen Genel Başkanı olan Ali Yalçın'ın tekrar Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı seçildiğini belirten Şube Başkanı Önder Uçak, “Yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuğumuzda daha çok çalışacağız. Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız, irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. İşte bu yürüyüş, ‘yeni ufuklardan yeni umutlaradır” dedi.