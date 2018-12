Uçak: “Zulme rıza da zulümdür”

2'nci Dünya savaşının ardından kabul edilen İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70'inci yılı nedeniyle açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, insanlığın modern görünümlü barbarların saldırısı altında olduğunu açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “Bugün, insan hakları noktasında daha duyarlı olmak gerekirken, zulüm, doğrudan insanı hedef alıyor, saldırılarını alenen, daha organize ve güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bugün hepimize düşen görev, insan haklarını gerçekten savunacak yeni ve daha işlevsel platformlar geliştirmek için çaba sarf etmektir. Tarihte de her medeniyet, bu hakları koruyup yaşanılır kıldığı ölçüde var olmuş, yasaklayıp kısıtladığı ölçüde de zayıflamış ve yok olmuştur. Tüm bu açılardan insan hakları bağlamında günümüzü değerlendirdiğimizde maalesef bir çöküşün eşiğinde olduğumuzu görmekteyiz. Bizim medeniyetimiz insanlığı bir aile olarak görmüş, insana her zaman gereken değeri vermiş, insan haklarını saygın, korunması ve yaşatılması gereken en değerli şey olarak addetmiştir. Maalesef bugün dünyanın her yerinde insan hakkı ihlalleri yaşanmaktadır. İnsanlık modern görünümlü barbarların saldırısı altındadır. Emperyalist devletler, insan hakları kavramını kendileri açısından tavizsiz bir menfaat aracına dönüştürmekte, kendilerine yönelik bir şey olduğunda bütün dünyayı ayağa kaldırmakta, İslam dünyasında olduğunda kör ve sağır kesilmekte hatta zulmün icrasına aracılık bile edebilmektedir. Bugün, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Arakan'da, Türkistan'da, Bosna-Hersek'te yaşanan acıların sebebi, emperyalist devletlerin, sadece kendi siyasi, ekonomik çıkar ve planlarına hizmet ettiği ölçüde insan haklarını kullanmadaki ikiyüzlülükleri, kendi çıkarları söz konusu olduğunda bir ülkeyi yok edecek, bir milleti toptan öldürecek pervasızlığı gösterebilmeleridir” dedi.

“Zulme rıza göstermekte de zulümdür”

Sessiz kalınan her zulmün, zalimi daha da cesaretlendireceğini belirten Uçak, “Unutulan, görmezden gelinen her trajedi, yeni trajedilerin kapısını aralayacaktır. Daha net bir ifade ile zulme rıza da zulümdür. Eğitim Bir-Sen olarak, dünden bugüne, kim yaparsa yapsın haksızlığa karşı çıktık, kime yapılırsa yapılsın mazlumun yanında olduk. Hiçbir zaman zulmü alkışlamadık, her zaman hakkı tutup kaldırdık. Haksızlıklara karşı susmadan, insan haklarına duyarlı, geleceğin dünyasını adalet ve hakkaniyet üzerine kuracak olan herkesle birlikteliğimiz ve mazlumlara desteğimiz devam edecektir. Daha adil ve yaşanılır bir dünya için ‘insan, haklarıyla bir bütündür; haksızlığa sessizlik, zulme cesarettir' diyor, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya ve zulme karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.