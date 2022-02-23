Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro ekiplerince İzmir ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Kaçakçılık' ve ‘Sahte içki' operasyonlarında sahte alkolün yanında Uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Ekiplerin ilgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, alkolmetre, 8 bin adet içki şişesi etiketi, çok sayıda boş alkol şişesi, 7 adet alkol aroması, 270 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 adet tabanca fişeği, Uçaksavar mermisi ve dedektör ele geçirildi.

Şüphelilerden A.E ve K.E İzmir'de M.Ş ve C.D isimli şüpheliler Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada ise Bin 80 şişe sahte rakı ele geçirildi. Sahte alkole el konulurken, M.E. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında işlem yapılacak.