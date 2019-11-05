Uçak'tan Milas'ta görev yapan üyelere ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, il yönetim kurulu üyeleri ve Milas ilçe yöneticileriyle birlikte Milas'taki okullarda görev yapan sendika üyesi okul yöneticileri, öğretmenleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında sendika üyeleri Uçak'a; ek ders esaslarındaki adaletsizliklerin giderilmesi, ek ders ücretlerinin artırılması, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin önlenmesi için caydırıcı tedbirlerin alınması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda öncü rol üstlenmesi, başta hizmetli, memur, şefler olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gibi konularda çalışma yapılması gerektiği yönündeki düşüncelerini ifade ettiler.

Beklentilerin her fırsatta dile getirildiğini belirten Uçak, “Eğitim bir bütündür. Hiç kimsenin katkısı, emeği yadsınamaz, yok sayılamaz” dedi.