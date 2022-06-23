Uçan kule ‘Chinook' göreve başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, Tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor” diyerek uçan kule CH-47 Chinook'un Marmaris yangınında görev aldığını açıklamıştı.

Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılırken, aynı anda 60 personel taşıyabiliyor.

Milas-Bodrum Havalimanından Marmaris'teki orman yangını için havalanan uçan kule Chinook'un orman yangınlarında normal bir helikopterin üç dört katı su taşıma kapasitesi bulunduğu için yangının havadan müdahalesinde etkili bir görev üstleniyor.

Orman yangınlarında kullanılmak üzere Muğla'ya gelen ve Milas-Bodrum Havalimanından kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki Chinook helikopteri, bugün denizden suyu aldıktan sonra yanan saha üzerine suyu boşalttı. Üstür manevra gücü ile dikkat çeken Chinook helikopteri Marmaris yangınını kontrol altına alınmasına kadar Muğla'da görev alacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın orman yangınlarına karşı verdiği destek çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde bulunan ve Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterler ile havadan müdahale ediliyor.

Eren Ayhan - Aykut Kurt

