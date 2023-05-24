Uçurtmalar depremzedeler için uçuruldu

Bodrum'da bu yıl 17'cisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Uçurtmalar depremzedeler için havalandı. Festivalde öğrencilere çekilişle bisiklet hediye edilirken deprem bölgesine de bisikletler gönderildi.

Bodrum'un en kalabalık halk organizasyonlarından biri olan ve önceki gün düzenlenen 17. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali'ne bu yıl binlerce kişi katıldı. Aileleriyle alana gelen çocuklar uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdiler. 14 yaşındaki moda lisesi öğrencisi Sevinç Su Karlıova ilk dislektik şiir kitabı olan “Ben Senle Büyüyorum Hayat” la ilk dislektik şair olurken; kitapta yer alan sözlerden oluşan “Disleksi Farkındalığı” için hazırladığı ve Türkiye'de bir ilk olan “Akran Zorbalığına Hayır” adlı sloganlı dislektik T-shirtler den oluşan kapsül koleksiyonu ve defilesi ile festivale damga vurarak duygusal anlar yaşattı.

Karlıova'nın fotoğraflarının ve sözlerinin yazılı olduğu t-shirtleri giyen çocuk ve yetişkin mankenler sahnede disleksi farkındalığı için defile sundu. 7 yıldır kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Bahar Öztan'da küçük modacı Sevinç Su Karlıova'nın koleksiyonundan ”Biz Eşit-iz” adlı sloganlı tişörtü giyerek mankenlik yaptı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal yaptığı konuşmada küçük modacı Sevinç Su Karlıova'yı kutlayarak akran zorbalığının ülkemizin kanayan bir yarası olduğunu ifade ederek çözümünün ailelerdeki demokrasi kültürü ve empati duygusunun oluşturulması ile sağlanabileceğini söyledi.

Organizasyon başkanı Miyase Karlıova da "Dünyada Albert Einstein, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Thomas Edison, Wolfgang Amadeus Mozart, gibi çok ünlü disleksi var. Siyasette, sanatta çok sayıda ünlü isim var. Disleksi bir hastalık değildir. Disleksi çocuklar; onlar için özel okullar olmadığından dolayı kaynaştırma öğrencisi sıfatıyla ayrıştırılıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Mustafa Kemal Atatürk gibi çocuklarımıza değer vermek zorundayız" dedi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boder'in destekleri ile Miyase-Serdar Karlıova Organizasyon tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali “Eğitim İçin Engelleri Gökyüzünde Kaldıralım” sloganı ile ücretsiz yiyecek-içecek ikramlarının yanı sıra sadece Gülümser-Mehmet Danacı İlköğretim Okulu okul aile birliğinin sattığı uçurtmaların gelirini öğrencilere bağışladı. Okul öğrencilerin ve öğretmenlerinin konserler verdi.

Festivalde depremzedeler içinde uçurtmalar havalandı, BODER Bakanı Ömer Dengiz başta olmak üzere bir çok firma öğrenciler ve depremzede çocuklar için bisiklet çekilişi yaptı.