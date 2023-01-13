İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uçuruma düşen koyun kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde üç gün önce kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kalan koyun, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün önce kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kalan koyun, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Datça beton santrali mevkiinde bir vatandaşın koyununun kayalıklardan uçuruma düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine 5 kişilik Datça MAG-AME ekibi bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri 30 metre yükseklikten uçuruma düşen koyunu kurtarmak için çalışma başlatıldı. İp yardımıyla uçuruma inen ekipler, yine aynı yöntem ile 3 gündür mahsur kalan koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.