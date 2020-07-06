Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin içinden manzarayı izleyen aile, aracın uçuruma sürüklenmesi ile can haliyle kendilerini dışarı atarken, aracı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Marmaris'in Selimiye Mahallesi'ne tatil için gelen bir aile, tatil dönüşü Marmaris'in manzarasını izlemek için seyir tepesine çıktı. 35 DMZ 75 plakalı otomobilin içinde manzarayı izleyen aile, aracın aniden hareket etmesi ile telaşla kendilerini dışarıya attı. Uçuruma sürüklenen aracı seyir tepesine manzara izlemeye gelen diğer vatandaşlar elleri ile tutarak durdurdu. Uçurum kenarında durdurulan araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Faciadan ucuz kurtulan aile fertleri ise arka koltukta oturdukları esnada aracın birden hareket ettiğini, çevredeki vatandaşların yardımı ile aracın uçuruma düşmekten son anda kurtarıldığını ifade ederek yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür ettiler.