Uçuruma uçan araçta 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kille Koyu'ndan dönen bir araç kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün sosyal medyada paylaştığı ve kolları kan içindeki görüntüleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, S.K., arkadaşı E.G. ile birlikte dün Kille Koyu'na gitti. Akşam saatlerinde geri dönmek için yola çıkan S.K.'nin idaresindeki 34 DFM 938 plakalı araç, sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen araç sürücüsü S.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne sevk edilirken, E.G.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti

Uçurumdaki araç vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden uzun uğraşlar sonucu bugün çıkartılabilirken, S.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kille Koyu'nda kayda alınan görüntülerde kaza öncesi S.K. ve yanındaki kişinin kolunda kesik ve kanlar bulunduğu ve birilerini tehdit ettiği sözler sarf ettiği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.