UIa'ya 30 milyonluk alt-üst yapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik, doğalgaz ve telefon internet şirketleri ile birlikte başlattığı çalışmalar ile Ula ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Asar Parkı ve Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergahta alt yapı, üst yapı, yağmur suyu, yol ve kaldırım düzenlemeleri, fiber optik alt yapı, elektrik, alt yapı ve doğalgaz çalışmaları yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Milyon 500 Bin TL, elektrik 4 Milyon TL, doğalgaz 2 Milyon 188 Bin TL, telefon internet şirketi de 350 Bin TL olmak üzere toplam 30 Milyonluk yatırım ile Ula ilçesinin çehresi değişecek.

5 Bin 500 metre yolda alt ve üst yapı çalışmaları yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı çift gidiş-geliş bölünmüş yol şeklinde olan 2500 metre uzunluğundaki yolda Bitümü Sıcak Karışım (BSK), yaya platformu (kaldırım) kumlamalı parke ile yağmur suyu ve içme suyu altyapı imalatları, Gökalp Gündüz ve Cumhuriyet Caddeleri gidiş-geliş yol şeklinde olan 1700 metre uzunluğundaki yolda araç platformu granit küptaş kaplama, yaya platformu (kaldırım) süpürgeli beton ve kumlamalı parke ile yağmur suyu ve içme suyu altyapı imalatları, Asar Parkı ile Meslek yüksekokulu arasındaki güzergah gidiş-geliş yol şeklinde olan 1300 metre uzunluğundaki yolda araç platformu Bitümü Sıcak Karışım (BSK), yaya platformu (kaldırım) kumlamalı parke ile yağmur suyu ve içme suyu altyapı imalatları yapacak.

Ula Belediyesi ile koordineli çalışılacak

Atatürk Caddesi (Sinema Caddesi), Koca Tarla ve Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Caddelerinde Ula Belediyesi ile koordineli bir şekilde altyapı ve yol üstyapısı imalatları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bisiklet park yerleri, oturma birimleri ile çöp kutuları gibi kent mobilyaları da Ula ilçesine kazandırılacak.

Yatırımcı kurumların bir araya gelerek büyük bir yatırımı Ula ilçesine kazandıracağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ula ilçesinin çehresini değiştirecek bu önemli yatırımla tek seferde birçok hizmetin vatandaşlara sunulacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğlamızın birbirinden değerli 13 ilçesi var. Büyükşehir ailesi olarak tüm ilçelerimize önem ve aciliyet sırasına göre hizmet götürüyor, Muğla'mıza yakışan hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ula ilçemizde tüm yatırımcı kuruluşlar bir araya gelerek büyük bir yatırımı güzel ilçemiz için başlattık. Ula ilçemizin çehresini değiştirecek, uzun yıllar vatandaşlara hizmet edecek olan alt ve üst yapı yatırımı ile bir daha kazma vurulmadan içme suyu, doğalgaz, Telekom, elektrik yatırımları ilçemize kazandırılmış olacak. Ula ilçemizde devam eden kanalizasyon çalışması ve bu yeni projenin tamamlanması ile güzel ilçemiz çekim merkezi olacak” dedi.