Ukranya Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in Türk usulü mangal keyfi

Bodrum'da tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle birlikte akşam saatlerinde bir restoran'a giderek mangal keyfi yaptı. Ocakbaşına geçen Zelenskiy, mangal başına geçerek ailesine kendi elleriyle et pişirdi.

Bodrum'da beş yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte tatile yapan, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 2 gün sora otelden çıkarak Bodrum marinada bulunan "Neyzar'ın Yeri” isimli ocak başı restoranında mangalın başına geçti. Zelenskiy, ailesine kendi elleriyle et pişirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ilk kez otelden çıkan Zelenskiy'in, neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.