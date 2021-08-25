Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris'te kutlandı

Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris'te de kutlandı. Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında düzenlenen bağımsızlık günü kutlamasına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında önceki akşam Ukrayna'nın bağımsızlık günü kutlaması da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen kutlamaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova ve çok sayıda davetli katıldı.

Dans gösterilerinin sunulduğu, şarkıların söylendiği gecede konuşan Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova, 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılını kutladıklarını belirterek, “30 yıldır dost ve kardeş ülke Türkiye ile sıcak ilişkiler içindeyiz Marmaris ise bizim için çok daha özel. Bu bağlarımız, dostluklarımız ileriki yıllarda da artarak devam edecek. Bizi konuk ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Ukraynalı dostlarımızın bu önemli gününü bir kez daha kutlar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk bağlarının katlanarak güçlenmesini dilerim” ifadesini kullandı.