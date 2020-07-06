Ukrayna Büyükelçisinden ‘Muğla' teşekkürü

Marmaris ve Fethiye bölgesinde tatillerini yapacak Ukrayna'lı turistler Dalaman Havalimanı yönetimi tarafından su tagı ve lokum ile karşılanmışlardı.

Ukraynalı turist kafilesi gelmeden önce geçen hafta içinde Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etmişti. Büyükelçi Sybiha ziyarette Ukraynalı turistlerin Türkiye'yi hem iyi bir tatil yapmak için hem de güvenli bir ülke olduğu için tercih ettiklerini söylemişti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyareti sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, “Verimli konuşma ve sıcak karşılama için Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür ederiz. Muğla bölgesi tekrar dönmek istediğimiz bir bölgedir. Türk tarafının güvenli turizm için aldığı önlemlerin Ukrayna'dan turistlerin bu ilin güzelliğinin tadını çıkarmasına izin vereceğine inanıyorum” dedi.