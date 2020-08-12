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Ukraynalı model Çeşme'de darp edildikten sonra Bodrum'da ortaya çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir mekanda güvenlikçiler tarafından dayak yediğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatiline Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir mekanda güvenlikçiler tarafından dayak yediğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatiline Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.


Çeşme'de bir plajda darp edildiğini öne sürerek fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, yaşanan olayın ardından soluğu Bodrum'da aldı. Ukraynalı model ve sevgilisi Baran Güneş, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan ultra lüks bir otelde tatiline devam ediyor. 23 yaşındaki Ukraynalı model Kyryliuk, Bodrum'da çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Darp iddialarının ardından Bodrum'da ortaya çıkan Kyryliuk, Türkiye'yi çok sevdiğini sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

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