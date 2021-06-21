Ukrayna'nın en çok takip edilen bloggerları Dalyan'da

Bölge tanıtımı için Ukrayna'dan gelen bloggerlar, Dalyan'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

YDA Dalaman Havalimanı, AnadoluJet ve DLM Turizm katkılarıyla gelen Ukrayna'lı Bloggerlar, Dalyan'ı görme fırsatı yakaladı. Tekne turu ile Dalyan Kanalı'nın doğal ve tarihi güzelliklerini sosyal medya hesaplarında paylaşan bloggerlar, bölgenin tanıtımına büyük katkı sundu. Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen İztuzu Plajı'ndan ve caretta carettalardan çok etkilendiklerini ifade eden Ukrayna'lı Bloggerlar 2 bin 400 yıllık Kaya Mezarları önünde fotoğraf çekip Kaunos Antik Kentini incelediler. Ukraynalı turistlerin Dalyan'ı çok seveceğini ifade eden bloggerlar Sultaniye Kaplıcalarında çamur banyosu yaptıktan sonra şifalı suda dinlenme imkanı buldu. Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, “Ukrayna'dan Dalyan'a gelen turist sayısının artması için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.