Ula gölette gençlik ve çevre şenliği

Muğla'nın Ula İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Çevre Şenliği gerçekleştirildi.

Ula göletinde gerçekleştirilen şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, belediye personeli, gençler ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte, halat çekme yarışması, müzik dinletisi, yumurta taşıma yarışması, deniz bisikleti yarışması gibi yarışmalar yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Cumhuriyetimiz 100 yılda çok büyük değerler kazandı" diyerek Türkan Saylan'ı vefatının 10'uncu yılında andı. Gümüş, "Büyükşehirle birlikte Menteşemiz için çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin de Muğla gibi olması dileğimizdir. Muğla'nın gençleri ülkemizin en özgür gençler. Bu ülkenin geleceğini özgür gençler oluşturacak" dedi.

Mikrofonu gence devretti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kürsüye gençlerle birlikte çıktı. Gürün mikrofonu Üniversite öğrencisi Ozan Yaran isimli gence düşüncelerini söylemesi için verdi. 23 yaşındaki Ozan Yaran isimli genç vatandaşlara seslendiği konuşmasında, "Biz gençler olarak ülkemiz için çok güzel işler yapmaya hazırız. Herşey çok güzel olacak" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Ben özellikle ÇYDD'ye ve diğer çevre kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Muğla'da çoklu bir işbirliği ile bir araya geliyoruz. Ortak bir hassasiyetimiz var. Şuan bulunduğumuz yer 7-8 yıl önce yoktu. Geçen dönemde ilk olarak Ula göletini halkımıza kazandırdık. Burası özel bir hale geldi. Bunları yaparken doğaya aykırı birşey yapmadık" diyerek Muğla'ya çevre konusunda yapılan yatırımları anlatı.

Gürün konuşmasının sonunda, "Ben gençlerle buluştuğumda onların yanından umutla ayrılıyorum. Mustafa Kemal'in hedeflerini unutmayalım. Gençlerimizle birlikte her türlü zorluğu yeneceğiz. Herşey çok daha güzel olacak" diye konuştu.