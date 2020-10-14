Ula Turgut Mahallesi internete kavuştu

Muğla'nın Ula İlçesi Turgut Mahallesinde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi, bu nedenle telefon sinyali olmadığı için internete ulaşamayan yaklaşık 50 öğrenci online eğitime erişmek için köyün interneti olan tek evin önünde sıraya giriyordu. Yapılan haberin ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köye EBA Destek Noktası kuruldu, okula internet bağlanarak 15 bilgisayar ve 5 tabletle çocukların eğitime erişim sorunu ortadan kalktı. Son olarak Turgut Mahallesi sakinlerinin internete erişememe sorununun yapılan çalışmalar sonucunda çözümlendiği açıklandı. Mahallede tüm evlere erişim sağlanacak şekilde internet kablo alt yapısı hazır hale getirildi. Köy okulunda oluşturulan “Eba Destek Noktası” için ise 50 Mb hızında internet alt yapısı da tamamlandı.