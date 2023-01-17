Ula'da 7'den 70'e vatandaşlar bisiklet kullanıyor

Muğla'nın 26 bin 306 nüfuslu Ula ilçesinde, kayıtlara göre yaklaşık 6 bin bisiklet bulunuyor. Ulaşımın büyük oranda bisikletle sağlandığı ilçede bisiklet ruhsatı, plakası ve hatta bisiklet ehliyetine sahip kişiler var.

Muğla'nın 26 bin 306 nüfuslu Ula ilçesinde, vatandaşların büyük çoğunluğu yaşam tarzı haline getirdiği bisikletle ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Kayıtlara göre ilçede 6 bin bisiklet bulunuyor. 7'den 70'e tüm vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet; okula giden öğrenciler, pazara çıkan ev hanımları, işe giden memur, esnaf ve camiye giden yaşlılar tarafından kullanılıyor. İlçede bisiklet ruhsatına, plakasına ve hatta ehliyetine sahip kişiler dahi bulunuyor.

Ula'da yaşayan 72 yaşındaki Naim Karanlık, "Ben 50 seneden beri buradayım. 50 seneden beri bisiklet binerim. Arabam da var ama arabayı kullanmam. Burası böyle bir yer, alışverişimi bisiklet ile yaparım çünkü arazisi düz olduğu için motora bile gerek görmüyorum. Benim için bisiklet daha iyi" dedi.

"5 yaşından tut, 60-70 yaşına kadar bisiklet kullanıyorlar"

Bisiklet tamirciliği yapan ve hayatını bisiklet ile geçiren 66 yaşındaki Naci Çapa ise, "Zamanında bisiklet tamir işleri yaptık. Bisikletler olduğu sürece de devam ediyoruz. Bisikletler günümüzde eskisine göre daha çoğaldı, daha çoğalır da. 5 yaşından tut, 60-70 yaşına kadar bisiklet kullanıyorlar. İlçe düz olduğu için bisiklet daha karlı, yakıtı yok, ayağına kuvvet. Bizlerden önce bisikletin plakası vardı. Belediye tarafından ehliyet de veriliyormuş. Bizden 15-20 sene önce olan bir şey. Bisiklet kullanımı burada çok yoğun; buraya 'küçük Çin' adı veriliyor. Buralar düz olduğu için, yokuş olmadığı için her yere bisiklet ile gidiliyor. Arabadan daha iyi. İstediğin yere gir, istediğin yere çık, kısa mesafe istersen 3-5 kilometre yine gidersin. Bisiklet ile her yere gidiliyor, düz olduğu için rahat" diye konuştu.