Ula'da alt yapının yüzde 75'i tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlanan kanalizasyon çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı. 30 Mahallesi bulunan Ula'da şehir merkezinin kanalizasyon yapımı tamamlandı. 73 kilometre uzunluğunda olacak kanalizasyon hattı 13 milyon liraya mal olacak. Ula'da yapımı Nisan 2020 yılında tamamlanacak olan kanalizasyonun maliyetini yüzde 50'sini Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 50'sini İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) hibesi tarafından karşılanacak.

Nisan ayında tamamlanacak

Sözleşme kapsamında 46 bin 700 m 200'lük hattın 30 bin metresi ile 6 bin 700 metre 300'lük hattın tamamı, yapıldı. Keşif artışından yapılacak olan ilave işlerde 5 bin metrelik 200'lük hat, 350 metrelik 300'lük hat ve bin 500 metre terfi hattı ile 3 adet terfi montajı tamamlandı. 4 bin metrelik 200'lük hat, 700 m 300'lük hat, 7 bin metre terfi hattı, 1 adet terfi yapımı, 15 adet sanat yapısı ile kalan %50 parsel bağlantısı 2020 Nisan ayına kadar tamamlanacak.

Gürün: Ula modern bir alt yapıya kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “73 kilometre uzunluğundaki yeni kanalizasyon hattı ile birlikte Ula ilçemiz modern bir alt yapı sistemine kavuşacak. Muğla'mız genelinde alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Ula ilçemizin beklediği alt yapı çalışmasının yüzde 75'lik bölümü tamamlandı. Ula ilçemize yapılacak olan kanalizasyon hattı 13 Milyon TL'ye mal olacak. Bu miktarın yüzde 50'si İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) hibesi, yüzde 50'si de MUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacak. Muğla'da yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.