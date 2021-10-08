Ula'da altyapının yüzde 89'u tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde devam edilen alt yapı çalışmalarının sonuna yaklaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların birlikte başlattığı çalışmalarda altyapı, yol ve kaldırım işlerinin yüzde 89'u tamamlandı.

İlçede yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik içme suyu imalatının 7 bin 600'ü, 8 bin 200 metrelik yağmur suyu hattının 8 bin metrelik bölümü tamamlandı. Ayrıca kanalizasyon parsel bağlantıları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

İlçede yol ve kaldırım imalatlarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi ve Meslek Yüksekokulu yolu tamamlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde ise Atatürk İlkokuluna kadar olan kısım tamamlandı. Bölgede engelli geçişleri ile otopark girişlerinin yapımı devam ediyor.

Altyapı, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yüzde 89'unun tamamlandığı Ula'da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, incelemelerde bulundu.