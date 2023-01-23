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Ula'da camii öğrenci buluşması gerçekleştirildi

Ula ilçe Müftülüğü ve Ula Şehit Sezgin Keçeci Anadolu İmam-Hatip Lisesi işbirliği ile Merkez Ağalar Camii’nde Camii Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.

Ula ilçe Müftülüğü ve Ula Şehit Sezgin Keçeci Anadolu İmam-Hatip Lisesi işbirliği ile Merkez Ağalar Camii'nde Camii Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.



Ula Vaizi ve Aile ve Dine Rehberlik (ADRB) Koordinatörü İlim Tatlı'nın "Üç Ayların Fazileti" konulu konuşma yaptığı program, Merkez Kur'an Kursu Öğreticisi Gülayşe Arslan ve Şehit Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Büşra Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle devam etti.



Program, Şehit Sezgin Keçeci Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Hilal Bozlakoğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi.

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